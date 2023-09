Rassegna stampa: prime pagine quotidiani sportivi – 5 settembre 2023. Ecco le prime pagine di oggi, a tema Nazionale e non solo

La rassegna stampa di oggi si concentra sul campionato, che continua sui media nonostante la pausa Nazionali. In chiave Milan, il tema principale è il derby: primo match al ritorno dalla sosta. Una sfida tra le due squadre in vetta alla classifica, quinto scontro nell’anno solare e zero vittorie per ora da parte della squadra di Stefano Pioli. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi: