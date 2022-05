Ranking Uefa aggiornato: ecco la posizione del Milan

È stato aggiornato il ranking UEFA dopo la finale di Champions ed Europa League, ecco la posizione del Milan

La Juventus, qualificandosi alla Champions, fa valere il suo quarto posto (due posizioni in più rispetto all’ultimo aggiornamento) e incassa 31,832 milioni. L’Inter e il Milan, invece, occupano le posizioni numero 26 e 27, con i rossoneri che perdono tre posti e subiscono il sorpasso dei cugini. Le milanesi devono sperare che più squadre possibili, tra quelle che le precedono, non si qualifichino: in maniera tale, per ogni squadra che manca l’appuntamento, riceveranno 1,137 milioni in più.