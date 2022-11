Probabile formazione Milan per il match con lo Spezia: le ultime sulle scelte di Pioli per la gara di San Siro

Il Milan si avvicina al match di stasera contro lo Spezia. Stefano Pioli studia qualche cambio in vista della partita di San Siro per far riposare qualche elemento reduce dalla gara di Champions League contro il Salisburgo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Divock Origi pronto alla staffetta con Olivier Giroud. Sarà il belga il titolare contro i liguri. Dietro di lui pronti Diaz e Messias a completare il tridente con Leao, mentre Krunic verrà arretrato in mediana al posto di Tonali. L’altro cambio è in difesa, con Gabbia che sostituirà Kjaer.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Origi. All. Pioli.