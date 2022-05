Pioli sullo Scudetto: «Mancano 7 punti per qualcosa di straordinario»

Alla viglia di Verona Milan la consueta conferenza stampa di Sefano Pioli. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

Alla viglia di Verona Milan la consueta conferenza stampa di Sefano Pioli. Le parole dell’allenatore rossonero sullo scudetto:

«Non è il momento. Ora ci mancano 7 punti per fare qualcosa di straordinario e per dimostrare che siamo i migliori di questo campionato. Dobbiamo giocare da Milan, poi se vinciamo 1-0 o con qualche gol in più l’importante è essere squadra e giocare con emozione».