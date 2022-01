ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pioli: «L’arbitro ci ha chiesto scusa. Responsabilità da dividere tra lui e noi». Le dichiarazioni del tecnico del Milan

Stefano Pioli a DAZN dopo Milan-Spezia.

FINALE – «Ho provato a calmarli ma non ci sono riuscito. Sapevamo di aver subito un torto e abbiamo subito un gol perdendo lucidità. Le responsabilità sono da dividere con l’arbitro che ci ha chiesto scusa. Peccato perché non aveva fischiato i mezzi falli prima. Dovevamo fare più gol nel primo tempo, è una serata storta e dobbiamo reagire subito».

OCCASIONI – «Quando crei 7-8 palle da gol significa che muovi bene il pallone e sei pericoloso. Bravo il loro portiere, meno bravi a noi. Abbiamo avuto le occasioni per vincere e poi abbiamo perso».

SCUDETTO – «Dipenderà dalle prossime partite. È una battuta a vuoto, ci serviva per ottenere fiducia. Ora cercheremo di reagire, la squadra lo ha sempre fatto. Tutti possono avere una giornata storta».

CENTROCAMPO – «Abbiamo costruito con Baka tra le linee. Ci sta che non avessero del tutto i meccanismi perfetti. Dopo una sconfitta del genere è un bene avere delle partite pesanti come Juventus e Inter che ci serviranno a rialzarci».

REAZIONE – «Deve essere così. Dopo una partita così negativa nel risultato e per come è arrivata, dobbiamo reagire. Non meritavamo la sconfitta. Dobbiamo far meglio sul primo gol subito. Le partite si possono vincere anche 1-0».