Atalanta chiusura di un cerchio, Pioli: «È solo una partita importantissima»

Conferenza stampa Pioli pre Milan Atalanta: le dichiarazioni dell’ allenatore rossonero alla vigilia del match

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta. Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero alla vigilia del match sulla chiusura del cerchio contro i neroazzurri:

«Sono convinto che quella sconfitta umiliante ci era servita per capire tante cose, ma non credo che chiuderemo un cerchio. Domani è solamente una partita importantissima. Non dobbiamo cambiare la nostra mentalità. All’andata abbiamo giocato molto bene contro una squadra forte, abbiamo fatto un’ottima gara. Domani dall’Atalanta e Gasperini mi aspetto cose diverse, non sappiamo chi giocherà. Una partita molto difficile che abbiamo preparato bene».