Pezzotti: «Scudetto? Milan, con tutti guai è dura e poi gli arbitri...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Narciso Pezzotti intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato tra i vari temi della lotta scudetto. Le sue parole

Narciso Pezzotti intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato tra i vari temi della lotta scudetto. Le sue parole:

«L’Inter è una corazzata. Tra titolari e seconde linee ha giocatori molti forti. Il Milan aveva un impianto di gioco gradevole però con tutti questi guai è dura. Poi ci si mettono anche gli arbitri…. Pure in Champions ha avuto arbitraggi disastrosi ma la squadra ha perso varie partite in casa, qualcosa di loro ci hanno messo. Hanno un problema magari strutturale, vanno in sette in area avversaria e poi rischiano di pagare sulle ripartenze. Il Napoli gioca bene, ha un buon impianto ma quando ci sono tutti: senza Osimhen ha fatto fatica e anche l’Atalanta senza Zapata ha più difficoltà»