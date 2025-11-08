Parma Milan, polemiche per il tocco di Ricci: Marelli interviene! Avete sentito?

Connect with us

Parma Milan con qualche polemica all’inizio del secondo tempo. Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sull’episodio

Nel corso della ripresa il Parma è sceso in campo con un tono decisamente più agguerrito rispetto al Milan. Al 50′ la formazione di casa ha creato un’occasione da gol con i due attaccanti Cutrone e Pellegrino.

Azione salvata da un intervento provvidenziale di Estupinan e dal conseguente disimpegno di Ricci. I giocatori gialloblù si sono lamentati in maniera importante per un presunto tocco di mano falloso da parte del centrocampista rossonero. Sulla situazione ha fatto chiarezza Luca Marelli a DAZN:

MOVIMENTO NATURALE «C’è un rimpallo sulla coscia di Ricci, il movimento del braccio è un movimento naturale perché sta cercando di fermarsi per non scontrarsi contro i due giocatori. Per me giusto non dare calcio di rigore».

