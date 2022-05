Parisi avvisa l’Inter: «Ci ha mandati in B, vogliamo vendicarci»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi ha parlato della sfida di stasera con l’Inter

Intervistato ieri dalla Gazzetta dello Sport, il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi ha parlato della sfida di stasera con l’Inter:

RISULTATI CONTRO LE BIG – Merito di un grande allenatore come Andreazzoli: grazie alle sue idee riusciamo a far emergere le nostre qualità con spensieratezza e determinazione. Abbiamo fatto bene con l’Inter, vinto in casa della Juve, poi con Napoli e Fiorentina abbiamo centrato due rimonte fantastiche nel finale

INTER – Voglio chiudere alla grande il campionato, magari vendicando a San Siro quell’ultima volta in A contro l’Inter, che all’Empoli costò la retrocessione. Sarebbe un regalo per i nostri tifos