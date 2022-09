Pardo su derby: «È stata una partita internazionale per l’intensità e la qualità che si è vista in campo». Le parole del telecronista

Pierluigi Pardo ha parato ai microfoni di Radio24 del derby tra Milan ed Inter. Ecco le parole del telecronista:

«È una partita che è un grande auspicio per la Serie A. È stata una partita internazionale per l’intensità e la qualità che si è vista in campo, mi sono divertito moltissimo. È stata strana, matta per certi versi. L’Inter non aveva iniziato male, poi c’è stato solo il Milan per 50 minuti e poi nel finale l’Inter poteva pareggiarla dopo il gol di Dzeko. Alla fine, comunque, il Milan ha meritato»