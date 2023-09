Paquetà non convocato dal Brasile: il ct spiega così l’esclusione dell’ex giocatore del Milan oggi al West Ham

Lucas Paquetá, finito nel mirino della Football Association perché sospettato di avere scommesso su alcune partite, continua a giocare nel West Ham ma non nel Brasile. L’ex Milan è infatti stato escluso dalle ultime convocazioni.

Fernando Diniz, ct ad interim dei brasiliani, ha spiegato: «È un modo per preservarlo, in modo che possa risolvere queste questioni. Lo abbiamo visto in Brasile, ci vuole tempo per risolvere il problema. Amo questo giocatore e le porte si apriranno quando riuscirà a risolvere questa storia in modo positivo»