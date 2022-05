Pacchioni: «Lotta Scudetto? I punti di vantaggio del Milan pesano tanto»

Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5, ha parlato così del momento del Milan, ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport

Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5, ha parlato così del momento del Milan, ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

«I due punti, che in realtà sono tre in virtù dello scontro diretto, pesano tanto. E’ vero che questo è un campionato in cui spesso le previsioni sono state smentite, ma la vittoria contro la Fiorentina è stata davvero importante. La trasferta di Verona va presa con le pinze, forse è l’ultima partita difficile per i rossoneri. E’ vero che Sassuolo e Atalanta sono più forti, ma bisogna tener conto del momento che le squadre stanno attraversando e anche quanto devono chiedere ancora al campionato. Vedo più difficile la trasferta dell’Inter a Cagliari rispetto a quella del Milan a Verona»