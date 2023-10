Il Milan Femminile ospite del Napoli nella seconda giornata di Serie A 2023/24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo la sosta Nazionali torna in campo il Milan Femminile per la seconda giornata della Serie A 2023-24. Le rossonere ospiti del Napoli allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola

Napoli Milan Femminile 0-0 : sintesi del match

1′ Inizia il match

5′ Provano a spingere le rossonere, imponendo il ritmo partita, attento il Napoli

7′ Pericoloso il Napoli, azione corale delle azzurre che arrivano a crossare pericolosamente in area, allontana in qualche modo Giuliani con la collaborazione di Arnadottir

9′ Risponde il Milan con un contropiede che premia l’inserimento in area di Staskova, fermata sul più bello

15′ Occasione Marinelli – sugli sviluppi di calcio d’angolo è brava la rossonera ad anticipare tutto di testa, Bacic con un miracolo le nega il gol

20′ Occasione Lazaro – sbaglia la chiusura Bergamaschi ne approfitta l’attaccante del Napoli che ruba palla e punta la porta, nei pressi dell’ area rossonera si coordina e calcia. Tiro fuori

25′ Cooling break

28′ Occasione Marinelli – contropiede delle rossonere con l’attaccante che riceve palla in posizione defilata, si accentra e calcia. Fuori non si molto

31′ Spingono le rossonere

36′ Resiste lo 0-0 con il Napoli attento in difesa e pronto a ripartire in contropiede e le rossonere che non trovano l’affondo decisivo

38′ Occasione Milan – contropiede di Marinelli che offre sulla trequarti a Grimshaw che complice un controllo no ln perfetto calcia con un pizzico di ritardo e viene murata

39′ Ancora Grimshaw pericolosa – la scozzese riceve palla e calcia dal limite, conclusione insidiosa ma imprecisa

43′ Ritmi più bassi

45’+2′ Finisce il primo tempo

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

al termine del match

Napoli Milan Femminile 0-0: risultato e tabellino

Marcatrici:

Napoli (4-3-2-1): Bacic; Friedrichs, Di Marino, Di Bari, Kobayashi; Pettenuzzo, Mauri, Gallazzi; Banusic, Chmielinski; Lazaro; A disp. Fabiano, Beretta, Veritti, Giabocco, Del Estal, Corelli, Kajzba, Bertucci, Pellinghelli All. Seno

Milan (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Arnadottir, Fusetti, Thrige; Grimshaw, Cernoia, Mascarello; Dompig, Staskova, Marinelli A disp. Copetti, Adami, Swaby, Jonusaite, Piga, Laurent, Arrigoni, Guagni, K.Dubvova All. Ganz

Arbitro: Gangi

Ammonite: