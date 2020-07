MN24 – Milan femminile: che colpo, arriva Julia Simic

Milan femminile: il club di Via Aldo Rossi starebbe chiudendo per una top giocatrice, attualmente in forza al West Ham

Il calciomercato del Milan femminile è iniziato, non solo in uscita ma anche in entrata. Il club di Via Aldo Rossi sarebbe ai dettagli per Natasha Dowie, attaccante di enorme qualità, ex Melboune Victory. Inoltre, sarebbe ad un passo da prelevare anche Rask, Grimshaw, Agard, Babb e Spinelli, ma non sarebbe affatto finita qui.

Infatti, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione MilanNews24.com, i rossoneri sarebbero in trattativa avanzata per Julia Simic, classe ’89 top player centrocampista del West Ham, che può contare su esperienze importanti in Germania con le maglie di Bayern Monaco e Wolfsburg.