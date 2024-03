Milan, quando gioca Tomori piovono clean sheet: ma il dato che fa felice il difensore è un altro. Le dichiarazioni

Il difensore del Milan Tomori è stato intervistato a Milan Tv: di seguito le sue dichiarazioni sul dato legato ai clean sheet.

CLEAN SHEET – «Da quando sono al Milan la squadra ha fatto più clean sheet con me in campo? Non lo sapevo. E’ un bel dato. Poi però penso a quando abbiamo subito gol stupidi o ci sono spenti per un secondo. Pensare al fatto che quando sono in campo ci sono più clean sheet è bello, è quello che voglio. Anche il dato sui ‘tiri respinti’ mi rende felice. C’è sempre spazio per migliorare, ma sono contento di questi numeri».

