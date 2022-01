Calabria a Milan Tv: «Dovevamo chiuderla prima, sull'errore dell'arbitro...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Davide Calabria, intervenuto a Milan Tv, ha commentato la sconfitta del Milan contro lo Spezia, ecco le parole del terzino rossonero:

PARTITA – «Una partita che dovevamo chiudere molto prima e che avevam vinto, detto sinceramente, c’è stato un episodio difficile da commentare, si è accorto subito dell’errore, probabilmente è il più dispiaciuto, non se lo aspettava nemmeno lui. Poi siamo stati abbastanza studipi a prendere il secondo gol che dovevamo assolutamente evitare, ci potrà essere d’insegnamento quello di chiudere prima le partite perchè oggi abbiamo avuto tante occasioni, adesso abbiamo due big match che affronteremo e prepareremo al meglio»

ERRORE ARBITRALE – «È umano sbagliare non mi va di crocifiggere nessuno, sbagliamo noi come sbaglia anche l’arbitro, ha capito della ‘cagata’, purtroppo è successo, dispiace perchè era verso la fine, dispiace perchè avevamo fatto gol, dispiace perchè avevamo vinto, era finita, meritavamo la vittoria, chiudiamo qui questo capitolo e ripartiamo»

RITORNO – «Sono riuscito ad allenarmi a casa, dispiace che rientrando dall’infortunio sono stato contagiato non mi era mai capitato prima qundi ho fatto la quarantena, non avuto nessun problema avevo già la terza dose, non ho avuto complicazioni varie, sono riuscito a tenermi in forma, spero di recuperare il prima possibile la brillantezza»