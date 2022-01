Gol annullato a Messias, Marelli: «Serra? Precipitoso, errore grave»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marelli intervenuto a Dazn ha detto la sua sull’episodio del gol annullato a Messias e la decisione di Serra:

«È stato precipitoso. Sono errori che possono capitare ad arbitri che non hanno esperienza. Errore grave. Sperava che il fischio fosse arrivato dopo il gol, ma Messias non aveva ancora tirato. Con la vittoria dello Spezia è un patatrac. Con un minimo di riflessione in più staremmo commentando un risultato diverso»