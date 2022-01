Braglia: «Il Milan saprà rialzarsi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà Show, è intervenuto per dire la sua partendo dalla sconfitta in serata del Milan:

«La squadra di Pioli dopo la partita di questa sera ha un po’ di scoramento ed è normale. Questo è un campionato strano che vede cambiare la classifica ogni domenica. Stanno aspettando tutti la Juve che rientra e in questo momento non so a discapito di chi, ma credo rientrerà nella corsa Champions. Comunque sia non credo che il Milan possa risentirne, perché c’è la società giusta e ha i giocatori d’esperienza che possano ovviare a questo momento di estrema difficoltà»