Milan Roma: PRIMA VOLTA in Europa! Il dato in vista del derby ai quarti di Europa League

Milan Roma: PRIMA VOLTA in Europa! Il dato in vista del derby ai quarti di finale di Europa League 2023/24

Secondo quanto riportato da OptaPaolo su X, Milan e Roma si affrontano in competizioni europee per la prima volta nella loro storia.

Le due formazioni non si erano mai affrontate prima nè in Champions League e nè in Europa League e lo faranno per la prima volta giovedì 11 aprile a San Siro, con la gara di ritorno fissata il 18 aprile all’Olimpico, per i quarti di finale.