Milan, nuova rosa per il salto di qualità! Il mercato c’è, nel derby… Sono due delle caratteristiche che accumunano le due milanesi

Milan e Inter hanno una qualità che altre squadre di Serie A non hanno (o non hanno ancora messo in mostra): le due milanesi hanno rose profonde. L’Inter l’aveva anche lo scorso anno ed è stato il segreto del successo nel percorso Champions e della seconda parte di stagione di campionato. Per il Milan, era il problema dello scorso anno ma quest’anno è riuscito a ribaltare la situazione.

Come scrive Tuttosport, in panchina Pioli e Inzaghi hanno un’altra formazione che potrebbe essere quasi titolare. In ottica Milan, ci sono Kalulu e Kjaer, protagonisti nell’anno dello scudetto. Dal mercato, gli interventi principali: Musah a centrocampo; Chukwueze e Okafor in attacco, insieme a Luka Romero e Luka Jovic, arrivato l’ultimo giorno.