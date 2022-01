ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan femminile, Longo: «Quella voglia di prendersi tutto». Il messaggio della centrocampista rossonera

Miriam Longo esulta dopo la roboante vittoria del Milan in casa del Venezia.

Così su Instagram postando la foto di esultanza dopo il suo gol: «Beato chi ha conosciuto la fame, quella che trasforma la rabbia in ambizione. Quell’irrefrenabile volontá di prendersi tutto perché c’era un tempo in cui non si aveva niente».