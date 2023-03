Milan Femminile, Asllani: «Per me è una stagione impegnativa»

Kosovare Asllani, attaccante del Milan Femminile, ha rilasciato qualche dichiarazione in un’intervista a MilanTV

STAGIONE – «È una stagione intensa, io sono arrivata direttamente dagli Europei quindi è stata molto impegnativa ma credo di aver contribuito con i miei gol. In classifica si vuole sempre crescere e stiamo lavorando per questo».

SQUADRA – «Siamo migliorate passo dopo passo ma dobbiamo tenere conto che abbiamo molte nuove giocatrici, ci vuole tempo per ambientarci, sono cose che richiedono tempo ma stiamo lavorando per fare meglio anche nella prossima stagione».

ROMA – «Partita che sarà molto importante per la squadra. Mi dispiace non esserci, non sono abituata ad essere squalificata ma spero che le ragazze facciano bene e portino a casa i tre punti».