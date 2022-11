Il Milan Trophy Tour ‘iniziativa in partnership con Emirates fa tappa nel Sud-Est asiatico con eventi a Singapore e Giacarta

«Portare la Coppa Campioni d’Italia in Indonesia e Singapore è fantastico. Il modo in cui i tifosi in quella parte del mondo hanno festeggiato la vittoria dello Scudetto alla fine della scorsa stagione è stato davvero incredibile e qualcosa che il Club ha notato. Siamo orgogliosi di ripagare la loro passione e di ringraziarli per il loro supporto»