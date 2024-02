Milan Atalanta, recupero last minute per Gasperini? Tutte le ultimissime in vista della sfida di domenica sera

Buone notizie in casa Atalanta dopo l’ultimo allenamento a Zingonia in vista della partita di domenica contro il Milan. L’attaccante Ademola Lookman, infatti, si è allenato parzialmente in gruppo.

Le chance di vederlo tra i convocati per il match di San Siro sono ora aumentate. Già nella giornata di domani Gasperini dovrebbe togliere ogni dubbio circa la sua presenza per il posticipo.