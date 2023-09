Mercato Milan, Pioli sorride con i nuovi: i numeri lo dimostrano! Il tecnico rossonero lancia subito i nuovi e loro lo ripagano

Il mercato del Milan è stato ricco di colpi. Nuovi acquisti che sono stati determinanti per l’economia del gioco rossonero e per la squadra di Pioli, a quota tre vittorie su tre. Questa l’analisi fatta da gazzetta.it:

IL MERCATO ROSSONERO – «Il contributo dei nuovi è stato determinante per raggiungere quota 9 in classifica dopo le prime tre giornate. A proposito di numeri: all’esordio contro il Bologna Tijjani Reijnders non ha sbagliato nessuno dei 27 passaggi tentati, primo milanista a riuscirci da vent’anni a questa parte. Con uno di questi ha servito Giroud di fronte a Skorpuski per il primo gol rossonero della stagione. Contro il Torino Loftus-Cheek è stato il re dei duelli: otto. Ha fatto valere il fisico anche in occasione dell’1 a 0 Milan, vincendo la sfida spalla a spalla con Rodriguez e servendo l’assist vincente a Pulisic. Tutti e tre sono stati determinanti anche contro la Roma: per il rigore procurato da Loftus Cheek, per le verticalizzazioni di Reijnders, per il dinamismo di Pulisic. Nei minuti di sofferenza finale c’erano Chukwueze e Okafor: due attaccanti di talento che hanno rinunciato ai dribbling per la sostanza (Okafor ammonito per fallo su Lukaku). Come già aveva fatto Musah contro il Torino, compito facilitato dal risultato (dentro sul 4 a 1) e dall’indole difensiva»