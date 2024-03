Materazzi: «Mai dubitato dell’Inter, strada tracciata per la seconda stella. Thiago Motta? Spero non vada lì». Le sue parole

Marco Materazzi è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare del campionato e di Thiago Motta, uno dei tecnici accostati al Milan. Le sue parole.

CAMPIONATO – «La capolista se ne va? Non ho mai avuto dubbi, ero sicuro dall’inizio. Troppa qualità e convinzione dopo Istanbul, una netta superiorità. Toccando ferro, per la seconda stella la strada è tracciata»

THIAGO MOTTA – «E’ concreto senza inutili bollicine, intelligente, preparato. Poteva prendere in corsa il PSG, lì aveva la strada spianata ma ha voluto farsi le ossa a Genova, Spezia e ora a Bologna: si è costruito passo dopo passo e ha evitato salti nel buio, come il Napoli post-scudetto. Anche questo fa capire che testa abbia, il suo Bologna è forte come lui. Spero che non vada in una grande d’estate e resti lì in Emilia per un po’, così noi continuiamo a vincere con Inzaghi e poi un giorno, chissà quando, potrà essere lui a prendere il posto di Simone»