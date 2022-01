Marianella: «Mercato Milan? Ecco cosa penso di questi due difensori»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marianella intervenuto a Calciomercato l’originale su Sky Sport ha detto la sua su i difensori accostati al Milan per gennaio

Marianella intervenuto a Calciomercato l’originale su Sky Sport ha detto la sua su i difensori accostati al Milan per gennaio:

«Casale l’ho visto contro la Fiorentina, ha fato una gran partita, straodinaria in marcatura su un fenomeno come Vlhaovic. Bailly a me piace, purtoppo nell’ultimo anno e mezzo e stato spesso infortunato però ha un o strapotere fisico e atletico notevolissimo può giocare sia a tre che a quattro»