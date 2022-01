Marianella elogia Maignan: «È proprio bravo, mi ha sorpreso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Marianella intervenuto a Calciomercato l’originale su Sky Sport ha detto la sua su Maignan. Le sue parole:

«È proprio bravo, non pensavo che con una maglia importante come quella del Milan in un campionato comunque difficile come quello italiano che potesse avere un impatto così e non far rimpiangere Donnarumma»