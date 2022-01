Marani: «Theo Hernandez? Il migliore, è imprendibile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Marani intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Venezia Milan, ecco le sue parole sul match

Matteo Marani intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Venezia Milan, ecco le sue parole sul match:

«Theo è stato il migliore in campo. Oltre ai due gol, mi è piaciuto anche perchè ha lavorato in fase difensiva. Lo ha detto anche Pioli che ora Theo è più maturo. Mi è sembrato molto attento dietro, poi in avanti quando parte è imprendibile»