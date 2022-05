Mancini a Sky: «Tonali può crescere ancora, sullo Scudetto...»

Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dicendo la sua tra le varie su Tonali e la lotta scudetto

«Tonali è un giocatore che ha delle qualità, sta migliorando e credo che possa migliorare ancora, quest’anno sta facendo un grande campionato, ha dei margini di miglioramento, è molto importante»

LOTTA SCUDETTO – «È stato un campionato bellissimo, hanno lottato in tante fino a poco tempo fa e sono ancora all’ultima giornata a giocarsi lo scudetto. Lo stesso vale per zona retrocessione e zona Europa League. E’ stato un campionato divertente, non so chi lo vincerà, credo che il Milan sia avvantaggiato perchè ha due risultati a disposizione, però le partite vanno sempre giocate, credo che se vincerà il Milan è meritato»