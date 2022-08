Manchester United, vicino Casemiro: maxi offerta al centrocampista

Il Manchester United spinge per Casemiro: la BBC riporta la clamorosa offerta dei Red Devils al centrocampista brasiliano

Rinforzare il centrocampo è la prima esigenza di Ten Hag dopo la partenza choc in Premier. E per farlo, il Manchester United ha in mente un nome solo, quello di Casemiro del Real Madrid.

Secondo la BBC gli inglesi avrebbero presentato al giocatore un’offerta da 10 milioni netti a stagione e sarebbe in corso una riflessione del brasiliano.