Maldini Spalletti, battibecco nel tunnel? La verità su quanto successo durante il match tra Napoli e Milan al Maradona

Battibecco nel tunnel tra Maldini e Spalletti durante Napoli Milan? Il tecnico azzurro ha spiegato quanto accaduto nel post-partita a DAZN.

PAROLE – Con Paolo non è successo niente da parte mia: rientrando nello spogliatoio chiedevo dell’ammonizione di Lobotka, lui è passato per dire che mi lamento sempre ma è stato più Pioli ad essere richiamato. Questo fatto che mi parlasse sopra non mi è piaciuto, ma da parte mia è tutto apposto