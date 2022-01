ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maldini: «Difensore? Non è detto che arrivi qualcuno a gennaio». Le dichiarazioni del dirigente rossonero

Paolo Maldini ha parlato a Mediaset prima di Milan-Genoa di Coppa Italia.

DANIEL – «L’opportunità è allenarsi tutti i giorni al Milan, poter migliorare e prendere qualcosa dai più esperti. Non ricordavo del mio debutto in Coppa Italia col Genoa, è un ricorso incredibile e casuale».

NOMI IN DIFESA – «Troppi nomi, tanti sono inventati. Non smentiamo tutto, noi cerchiamo di fare le cose a fari spenti perché è il nostro modo di essere. In questo inizio anno si è visto la credibilità dei nostri centrali di riserva, non è detto che debba arrivare per forza qualcuno».

SHEVA – «Sapeva che la scelta era rischiosa. Non essendo dentro non posso commentare, non l’ho visto contento ma è normale. Chi fa questo lavoro lo fa col cuore. Ci sono momenti difficili in cui ti devi aggrappare a qualcosa».