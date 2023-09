Italia, critiche per Zaniolo! I voti dei giornali all’ex obiettivo del Milan. Il giocatore è stato bocciato per la sua prestazione

I giornali non approvano la partita di Nicolò Zaniolo, subentrato in Macedonia del Nord Italia. Le principali critiche per l’ex obiettivo del Milan riguardano il fallo che ha portato al pareggio della nazionale macedone, ma non solo. Ecco le pagelle per il giocatore:

Secondo La Gazzetta dello Sport (voto 5.5): «Deve mettersi d’accordo con se stesso. Entra e sembra spaccare il mondo, dalla sua discesa a destra nasce il gol, poi sbaglia tanto e finisce col fare il fallo della punizione-gol». Per Repubblica (voto 4.5): «Pressa tutto quello che gli capita, senza un criterio. Suo il fallo sciagurato che costa il pareggio macedone». 5 il voto di Tuttosport, 5.5 dal Corriere della Sera e 6 dal Corriere dello Sport.