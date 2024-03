Calamai su Pioli: «Secondo posto nulla di eroico ma può tenersi il Milan in questo modo»

Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan e di Pioli dopo la vittoria contro l’Empoli

Dalle colonne di TMW, Luca Calamai ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan scavalca la Juve e sale al secondo posto in classifica. Non c’è niente di eroico in questo risultato visto che l’Inter è lontana anni luce. Ma Pioli sta dando un senso a questa stagione con tante ombre. Il tecnico può conquistarsi la conferma piazzandosi al posto d’onore in campionato e magari vincendo l’Europa League».