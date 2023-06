Lindsey Thomas saluta il Milan: «Grazie mille» – FOTO

Lindsey Thomas saluta il Milan: «Grazie mille». La lettera di addio della calciatrice francese che passerà alla Juventus

Lindsey Thomas ha scritto una lettera sui social per salutare il Milan femminile. Ecco le parole della calciatrice francese:

PAROLE – «Grazie mille, Milan. Dopo due anni insieme, la nostra strada insieme si ferma qui. Ringrazio tutto lo staff, la direzione, le mie compagne e tutte le persone che lavorano intorno a noi. Sono stati due anni impegnativi , con alti e bassi però sicuramente un’esperienza che mi servirà per il futuro. E stato un onore indossare questi colori. Vi faccio i miei più grandi in bocca al lupo per il futuro. Forza Milan, Sempre Milan».