Leonardo: «Il Milan ha combattuto in Europa. Galliani…». Le parole dell’ex calciatore e dirigente rossonero

Leonardo ha parlato a margine della presentazione dell’autobiografia di Adriano Galliani. Ecco le parole dell’ex calciatore e dirigente rossonero:

GALLIANI – «Ho grande e stima e ammirazione per Galliani, è stato importantissimo per la mia vita. Stare al suo fianco per tanti anni è stata un’università di calcio e di vita. Mi ha dato tanto e mi ha cambiato la vita. È bello che grazie a questo libro possa uscire la sensibilità di una persona che ha aiutato tanto»

ITALIANE IN FINALE – «L’Italia ha sempre saputo adattarsi a delle situazioni. Le tre italiane non erano sicuramente favorite per arrivare neanche in semifinale, però l’Italia ha sempre una risorsa in più: conosce il gioco del calcio. Riesce sempre a trovare un modo di essere competitiva. Non è il miglior momento del calcio italiano ma i risultati parlano chiaro, non ci sono solo tre italiane in finale, anche squadre come Milan e Napoli hanno combattuto in Europa. L’Italia vince un Mondiale giocando nel modo giusto, l’Italia vince in Europeo anche se non era la squadra migliore sapendo adattarsi a delle situazioni e l’Italia arriva in tre finali delle competizioni europee. Forse non sono le favorite, ma la possibilità di vincere c’è»

MANCHESTER CITY – «Non è mai facile battere una squadra italiana»