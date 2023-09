Leonardo: «Galliani al Milan il mio più grande allenatore, ecco perché!». Le parole dell’ex dirigente rossonero sul passato con Galliani

In una lunga intervista rilasciata a Globoesporte, Leonardo ha parlato del Milan e di Galliani. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – Mi piaceva come andavano le cose al Milan, il passaggio in società è stato per via del mio rapporto con Galliani. Mi ha detto di iniziare a partecipare ai suoi incontri, di occuparmi anche del marketing. Per sei anni, dal 2003 al 2009, poi sono rimasto al suo fianco: per me è stato come andare all’università. Andavo a scuola da una persona (Galliani, ndr) che ha una visione a 360 gradi su tutto. Del calcio sa tutto, è stato il più grande allenatore per me