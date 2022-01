Landucci: «Milan? Grande squadra, ci aspetta una gara importante»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Landucci, vice allenatore della Juve, ha parlato a Mediaset dopo la sfida contro la Sampdoria.

Ai microfoni di Mediaset, Marco Landucci ha parlato dopo Juve Sampdoria. Le sue dichiarazioni sulla gara di domenica contro il Milan:

«L’atteggiamento è importante, c’è stato quello giusto ultimamente. Chiaramente poi vincere dà fiducia. Le gare si vincono sul campo, coi discorsi è facile. Abbiamo visto che abbiamo perso punti con squadre che non sono piccole perchè il Verona è una bella realtà, l’Empoli pure e poi l’Udinese, dove non meritavamo di perdere punti. I punti li abbiamo smarriti per strada. Lunica cosa che conta è il lavoro, la voglia, l’atteggiamento che per me è importante. Dobbiamo parlare poco e fare i fatti. Domenica ci aspetta una gara importante con il Milan. Grande squadra, molto difficile ma faremo la nostra partita come sempre».