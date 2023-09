Inter Milan, l’attesa nel ritiro della Francia: botta e risposta tra Thuram e Giroud

Inter Milan, l’attesa nel ritiro della Francia: i botta e risposta tra Thuram e Giroud. Compagni ora, rivali tra dieci giorni per il derby

Mancano ancora dieci giorni al derby di Milano, ma nel ritiro della Francia si sente già l’aria della stracittadina che incombe sui giocatori. Per l’Inter, ci sono Thuram e Pavard; per il Milan ci sono Giroud, Theo Hernandez e Maignan. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i botta e risposta in ritiro sono iniziati.

Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid e della Francia, dice: «Mi pare di aver capito che c’è una grossa partita in programma. C’è già un dibattito in corso tra loro. Di sicuro seguiremo con attenzione come andrà a finire in campo».

Thuram risponde e lascia la sfida: «Le battute tra noi sono già cominciate. Chi vince? Vinciamo noi». Giroud sceglie la via della prudenza: «Iniziamo a percepirne l’attesa. Se farò gol? Vediamo…».

Nel derby di Milano sarà sfida anche tra Theo Hernandez e Benjamin Pavard. A parlare, ora, è il fratello del rossonero, Lucas: «In realtà sono io che li ho spronati, soprattutto Théo con Pavard: sono amici. Si prendono un po’ in giro, ma con moderazione, almeno quando siamo tutti insieme. Immagino che i toni siano più provocatori lungo i corridoi che portano alle camere»