Infortunio Tonali: problema di natura muscolare per il centrocampista della Nazionale. A rischio anche il Milan?

Sandro Tonali non è stato convocato per la sfida di questa sera tra Italia e Ucraina per un problema di natura muscolare: un affaticamento che non gli permetterà di scendere in campo.

Martedì prossimo è in programma la sfida col suo passato: si gioca Milan-Newcastle e il centrocampista della Nazionale, a questo punto, potrebbe saltare la gara. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. A riportarlo è Gazzetta.it.