Impallomeni: «Il Milan non è lo stesso senza Theo e Leao»

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato del Milan e del match contro la Cremonese: le sue dichiarazioni a TMW sui casi da rigore.

«Mi ha un po’ deluso quest’anno. Il tempo è un fattore, non ce ne hai troppo per ripeterti. Ho visto una luce più opaca, ho visto una squadra un po’ frettolosa con la Cremonese. Una squadra come il Milan un buco lì dietro deve trovarlo per passare. Il Milan senza Hernandez e Leao non è lo stesso, mentre il Napoli senza Osimhen o Kvara va uguale»