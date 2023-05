Ielpo su Giroud: «Al Milan è sbocciato un’altra volta…». Le parole dell’ex calciatore sull’attaccante rossonero e la sua avventura al Milan

Mario Ielpo ha parlato ai microfoni di Milan Tv di Olivier Giroud. Ecco le parole dell’ex calciatore sull’attaccante rossonero:

«Il problema dei giocatori di una certa età è che fanno più fatica a trovare la forma. Questo l’ha avuto anche lui in questa stagione, dopo il Mondiale o quando si è infortunato. Una volta entrato in forma, ha dato un contributo importantissimo. Ha faticato soltanto quando il Milan non riusciva a costruire il gioco. La vera scintilla è stata quella di essere nuovamente leader della squadra. Al Chelsea non si sentiva più al centro del progetto, al Milan è sbocciato un’altra volta».