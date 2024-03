Ibrahimovic allo scoperto su Pioli: «Ecco cosa deve fare per essere riconfermato». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Milan e Pioli. Le sue dichiarazioni.

FUTURO PIOLI – «Cosa deve fare per la riconferma? Deve continuare come sta facendo, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui»

NUOVO RUOLO – «Mi sto trovando bene. Sto crescendo, sto imparando e lavorando. Un giorno alla volta e faccio sempre passi avanti e si migliora sempre. Però bene, mi piace, mi piace questa responsabilità e voglio dare più possibile al Milan»

PRIMA VOLTA IN ARABIA SAUDITA – «Bello essere qua, prima volta in Arabia. Poi sono un grande fan della F1 e della Ferrari non è un segreto. Mi voglio godere questo momento in Arabia e godermi la F1. Spero che vinca la Ferrari. Poi col Milan si lavora»