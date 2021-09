Ibrahimovic allarma:«Se ci sono con la Juve? Non sono Superman»

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto in conferenza stampa in un evento legato ai suoi prodotti commerciali, ha parlato del suo recupero

«Se ci sarò a Torino? Vediamo giorno per giorno, non è un segreto: ho un problema al tendine e non rischio conseguenze. Voglio tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman. Anche se… Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire»