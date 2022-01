ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Guagni: «Col Milan subito feeling. Voglia di raggiungere l’obiettivo». Le dichiarazioni dell’esterna rossonera

Alia Guagni ha parlato a La7 dopo il gol e la vittoria nel match vinto dal Milan col Verona.

TORNARE IN ITALIA – «È una scelta importante, volevo tornare ed era il momento giusto. Ho avuto subito un buon feeling col Milan ed era arrivato il momento giusto».

PROFESSIONISMO – «Tutti i sacrifici che abbiamo fatto negli anni.. È importante esserci».

CALCIO SPAGNOLO – «È un’esperienza importantissima, il livello lì è alto ma anche qui si è alzato. Spero di aver preso qualcosa di buono».

NAZIONALE – «Sicuramente sono tornata qui anche per quello. In Spagna è stato un anno e mezzo travagliato, credo che qui sia il posto giusto per prepararmi anche alla Nazionale».

MILAN – «Vedo un Milan molto carica con tanta voglia di dimostrare. Abbiamo in mente l’obiettivo e tanta voglia di raggiungerlo».