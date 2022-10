Graziani su Pioli: «Ha personalità e carattere». Le parole dell’ex allenatore ed opinionista

Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Sportmediaset di Stefano Pioli. Ecco le parole dell’ex allenatore e attuale opinionista:

«Pioli? L’ho avuto a Firenze come calciatore. Ha preso qualcosa da me. Cosa? La personalità, il carattere. Il Milan ha assenti ma negli undici ha quasi la formazione tipo. Il club rossonero deve rispondere al cospetto di un Hellas Verona che sta perdendo un pò di competitiva ed è ultimo in classifica».