Giudice Sportivo Serie A: la decisione su Massimiliano Allegri dopo Milan Bologna. C’è anche un’ammenda per i rossoneri

Giudice Sportivo Serie A: la decisione su Massimiliano Allegri dopo Milan Bologna. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di Serie A hanno scosso l’ambiente del Milan. L’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, è stato sanzionato con una giornata di squalifica e una multa salata di 10.000 euro. La decisione arriva in seguito all’espulsione subita nel finale della partita contro il Bologna, un episodio che ha acceso un dibattito molto intenso tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Secondo il comunicato ufficiale, il tecnico livornese è stato fermato “per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l’operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale“. Un referto che non lascia spazio a dubbi e che mette in luce la veemenza delle proteste di Allegri in un momento di grande tensione del match.

La squalifica avrà un impatto diretto sulla prossima sfida del Milan, che dovrà fare a meno della guida del suo allenatore in panchina. Questo stop forzato rappresenta un ostacolo non da poco per la squadra, che sta cercando di trovare la propria quadra sotto la guida di Allegri e del nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Il duo, che ha il compito di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano, si trova subito ad affrontare un imprevisto che mette alla prova la gestione del gruppo in un momento importante della stagione.

Ma le sanzioni non si fermano qui. Anche la società rossonera è stata colpita da una sanzione pecuniaria. Il Milan dovrà versare 5.000 euro di multa “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo”. Un’ulteriore scossa che sottolinea la necessità di maggiore disciplina e attenzione ai dettagli, sia in campo che fuori, per evitare passi falsi che possono costare caro.

L’episodio ha fatto molto discutere anche sui social network, con i tifosi divisi tra chi giustifica la reazione di Allegri e chi invece la ritiene esagerata. La passione e la grinta del tecnico sono note, ma questa volta hanno superato il limite consentito, portando a una squalifica che lo costringerà a seguire il prossimo match contro l’Udinese dalla tribuna. La speranza, per i sostenitori del Diavolo, è che la squadra sappia reagire al meglio e che l’assenza del suo allenatore non comprometta il cammino in campionato.