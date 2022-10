Giroud a Mediaset: «Abbiamo dimostrato la qualità in Italia e ora vogliamo dimostrarla in Europa». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«È un grande piacere tornare qui. Ancora di più perché sono orgoglioso di venire qui con la maglia del grande Milan in Champions League. Sono molto carico e non vedo l’ora di giocare. Abbiamo dimostrato la qualità in Italia vincendo lo Scudetto e ora vogliamo dimostrarla a tutta l’Europa. Vogliamo fare bene in Champions, perché l’anno scorso abbiamo sì fatto bene, ma i risultati non sono arrivati. Oggi abbiamo più esperienza ed una grande squadra. Dobbiamo giocare senza paura».