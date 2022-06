Pesantissimo ko dell’Italia di Mancini contro la Germania nel match di Nations League. Manita tedesca e primato perso per gli azzurri

L’Italia crolla 5-2 contro la Germania nella quarta partita della Lega A di Nations League e scivola al terzo posto in classifica nel Gruppo 3.

Al Borussia Park va in scena un match a senso unico, deciso già nel primo tempo dalle reti di Kimmich e Gündogan, su rigore. Nella ripresa a segno anche Müller e Werner (doppietta), prima del gol della bandiera siglato da Gnonto, che diventa il più giovane goleador della storia in maglia azzurra, e di quello di Bastoni in pieno recupero.